У Києві виявили спалах гепатиту А: розпочато епідрозслідування

Восени минулого року у Вінницькій області, на Тернопільщині та Київщині зафіксовано спалах вірусного гепатиту А, однак тоді вдалося уникнути його поширення.

Нещодавно у столиці зафіксовано п’ять нових випадків, які були виявлені у робітників зі сфери торгівлі, а також членів їх родин. Про це повідомив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

Як зазначається у повідомленні, хворі перебувають на лікуванні в медичних закладах міста та деякі лікуються амбулаторно.

“Розпочате епідеміологічне розслідування. Вживаються необхідні заходи для недопущення подальшого поширення хвороби”, – наголошують в міському центрі.

Симптоматика гепатиту А може супроводжуватися нудотою та блюванням, слабкістю, підвищенням температури тіла, діареєю, темним забарвленням сечі та жовтяницею.

З метою профілактики незараження рекомендовано мити перед вживанням овочі та фрукти, мити руки після туалету та пити кип’ячену воду. Також існує вакцина від гепатиту А, яка не входить до числа обов’язкових. Вакцина дозволена до використання для дітей віком від 1 року. // Дзеркало тижня