У Києві юнак загинув, випавши з вікна багатоповерхівки

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Вранці 2 листопада у Шевченківському районі Києва з вікна багатоповерхівки випав та загинув 21 річний хлопець.

Про це повідомила пресофіцер Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві Анна Зубрєва.

Загиблий – юнак 2002 року народження випав з вікна 5-го поверху. Надзвичайна подія сталася на вулиці Родини Глаголєвих.

Поліція поки кваліфікувала подію як “нещасний випадок”. Правоохоронці наразі з’ясовують всі деталі.

УП

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