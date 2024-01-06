У Луцьку на мосту зіткнулись понад 10 авто

Вчора надвечір у Луцьку на шляхопроводі на проспекті Перемоги сталося три аварії, зіткнулися близько 12 автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Волинській області та місцеві Telegram-канали.

За даними рятувальників, сьогодні до них надійшло повідомлення в порядку взаємодії спеціальних служб про резонансне ДТП на вулиці Рівненській.