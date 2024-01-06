У Луцьку на мосту зіткнулись понад 10 авто
Вчора надвечір у Луцьку на шляхопроводі на проспекті Перемоги сталося три аварії, зіткнулися близько 12 автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Волинській області та місцеві Telegram-канали.
“На місці ДТП проводиться розвідка, подано один ствол на попередження займанню вогнем автомобілей”, – повідомили в ДСНС.
За даними рятувальників за цей час 3 потерпілих передали працівникам медичної служби.
Зауважимо, що у зв’язку з погіршенням погоди в другій половині дня 6 січня через дощ та мінусову температуру там утворилась ожеледь.