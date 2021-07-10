У Львові рятувальники зняли з вагона-цистерни травмовану струмом жінку

09 липня о 20:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Ковельська, 2 на залізничній станції «Підзамче» отримала ураження електричним струмом жінка, яка знаходилася на вагон-цистерні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

До місця події було направлено рятувальників 3-ої державної пожежно-рятувальної частини м.Львів та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України у Львівській області.

Пожежно-рятувальними відділеннями за допомогою спец обладнання потерпілу знято та передано працівникам швидкої медичної допомоги.

Внаслідок ураження струмом жінку в стані важкого ступеня важкості госпіталізовано в 8-му міську клінічну лікарню м.Львова.

До місця виклику було залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини та причини події встановлюються.

ГУ ДСНС України у Львівській області