У міграційному центрі США за загадкових обставин помер 44-річний українець

Дружина померлого українця стверджує, що її чоловік не мав жодних хвороб.

44-річний громадянин України Максим Черняк, який перебував під вартою міграційної та митної правоохоронної служби США (ICE), помер у лікарні в Маямі-Дейд, штат Флорида. Лікарі назвали попередньою причиною смерті крововилив у мозок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Wsvn.com.

Зазначається, що Максим Черняк помер 20 лютого о 14:25, при цьому медичний персонал назвав крововилив у мозок попередньою причиною смерті. Українець перебував у лікарні з 18 лютого, після того, як у нього почалися блювота та судоми. Комп’ютерна томографія пізніше виявила масивний внутрішньочерепний крововилив.

Що сталося?

Дружина Черняка, яка погодилася поговорити з NBC6 на умовах анонімності, стверджує, що її чоловік не мав жодних захворювань. Вона розповіла, що востаннє спілкувалася з ним за три дні до його смерті. Тоді Черняк сказав дружині, що в центрі утримання під вартою «Кром» було тісно і холодно.

Чоловік відчув себе зле та попросив викликати лікаря, який, за його словами, повідомив про підвищений тиск, але не надав жодних ліків. Дружина українця впевнена, що причиною трагедії стало ненадання належної медичної допомоги у центрі утримання «Кром», коли її чоловік почав скаржитися на погане самопочуття.

Грег Велч, який також перебуває під вартою ICE, розповів журналістам, що чув, як Черняк знепритомнів у ванній. Він припустив, що той міг щось палити та, можливо, прийняти надто велику дозу.

«Ми викликали офіцерів, але вони не хотіли приїжджати, поки ми не сказали, що він мертвий», – сказав Велч. «Він знепритомнів. Ми намагалися викликати медиків, але вони не хотіли приїжджати через нестачу персоналу. Лише через кілька годин, коли він був майже без свідомості, допомога нарешті надійшла».

Згідно з офіційним повідомленням імміграційної поліції, 18 лютого пожежна служба округу Маямі-Дейд доправила Черняка до лікарні HCA Kendall Hospital через блювоту та судоми.

Медичний персонал лікарні оголосив тривогу, підозрюючи інсульт, оскільки Черняк перебував у непритомному стані після госпіталізації. «Медики провели КТ головного мозку, яке виявило крововилив. Вони інтубували Черняка та почали вводити кілька внутрішньовенних препаратів для його стабілізації. 19 лютого через масивний внутрішньочерепний крововилив було розпочато протокол смерті мозку», – йдеться в повідомленні міграційної поліції щодо смерті українця.

Чому Черняк потрапив до міграційної в’язниці

Дружина Черняка заявила, що її чоловік не розумів, чому його перевели до центру утримання мігрантів «Кром». Подружжя залишило Україну в серпні минулого року за програмою гуманітарного пароля, сподіваючись здійснити «американську мрію». Вони мали дозвіл на перебування у США до 23 серпня 2026 року.

26 січня 2025 року Черняка заарештували в окрузі Бровард і звинуватили у домашньому насильстві. Однак його дружина запевняє, що поліція неправильно зрозуміла ситуацію, оскільки він не володів англійською мовою на достатньому рівні. 2 лютого українця перевели до центру утримання іммігрантів «Кром».

За даними агентства, це вже третій випадок смерті у центрі утримання «Кром» з жовтня 2024 року.

«Існує тенденція нехтування медичною допомогою. Коли у цього чоловіка стався критичний стан, незалежно від його причини, йому не надали жодної медичної допомоги, поки його мозок не почав кровоточити і він не помер», – сказала адвокатка Кеті Бланкеншип.

У заяві про смерть українця міграційна поліція запевняє, що усім мігрантам у центрах утримання надається необхідна допомога. Відповідно до протоколів ICE, про смерть Черняка було повідомлено відповідні органи, зокрема Офіс генерального інспектора Департаменту внутрішньої безпеки та Управління професійної відповідальності ICE.

Зазначається, що ICE повідомила про смерть адвокату Черняка, оскільки в його документах не було зазначено найближчих родичів.