У Нетішині семимісячного малюка вилучили з непридатних для життя умов

Хлопчик ріс серед бруду та антисанітарії, без належного догляду. Це вже п’ята дитина, яку вилучили у матері.

35-річна жінка раніше проживала у сусідній Рівненщині, там у неї вилучили чотирьох дітей. Тому, переїхавши на Хмельниччину, вона разом з немовлям одразу потрапила під посилений контроль правоохоронців та соціальних працівників.

Втім, жінка з новим співмешканцем, як і в попередніх випадках, зовсім не піклувались про дитину. Умови, в яких ріс хлопчик, загрожували його життю та здоров’ю, тож після проведення спільно-цільового рейду малюка вилучили. Соцслужби тимчасово помістили хлопчика в іншу родину.

Подальшу долю дитини та її батьків буде вирішувати суд.

Наразі на жінку та її співмешканця правоохоронці склали адміністративні матеріали за ст. 184 КУпАП (Неналежне виконання батьками своїх обов’язків по догляду за дитиною).

Сектор комунікації поліції в Хмельницькій області