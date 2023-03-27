У нищівній ДТП в Києві загинув водій (фото, відео)

У Києві на вулиці Олени Теліги легковик під час руху зачепив відбійник, після чого його відкинуло на тротуар, де машина влетіла в дерево. Сила удару була такою, що в автомобіля вирвало двигун, а водій загинув.

Про це повідомили в соціальних мережах.

«Автомобіль, що летів на швидкості, зачепив відбійник, машину повернуло перпендикулярно дорозі після чого влетіла в дерево. Від удару вилетів двигун та покотився по тротуару. Водій загинув на місці», — сказано у повідомленні.

Обставини та причини автопригоди встановлять слідчі.

У мережі також опубліковане відео, на якому можна побачити наслідки тієї ж аварії — зокрема двигун, який лежить за кілька метрів від авто. Чи є ще постраждалі, не повідомлялось.

Своєю чергою, у ДСНС Києва повідомили, що внаслідок зіткнення легкового автомобіля Ford з деревом, водія затисло між сидінням та центральною стійкою автівки. За допомогою пневмо- та гідроінструменту, рятувальники деблокували тіло загиблого.

Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»