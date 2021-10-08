У поліції назвали версії загибелі нардепа Полякова

Поки що кримінальне провадження щодо умисного вбивства має помітку «Природна смерть».

Правоохоронці розглядають декілька версій загибелі народного депутата Антона Полякова («За майбутнє»). Це хронічне захворювання, яке призвело до смерті, та отруєння невідомою речовиною – самостійно або невідомою особою.

Про це на брифінгу повідомив голова Національної поліції Києва Іван Вигівський. Він уточнив, що поки що кримінальне провадження щодо умисного вбивства має помітку «Природна смерть».

«У нас уже є попереднє лікарське свідоцтво про смерть після розтину. Смерть, причина – гостра коронарна недостатність, гостра ішемічна хвороба серця», – зазначив він.

Проводять експертизу на токсичні речовини. Він підкреслив також, що поки не можна на 100% сказати, що це природня смерть, але до цієї версії схиляються.

Вигівський додав, що з Поляковим увечері був Руслан Джамбулатов – помічник нардепки Ганни Скороход.

Правоохоронці встановили, що Поляков увечері вживав алкоголь в одному із закладів із своїм товаришем Джамбулатовим. Після цього вони сіли до авто Джамбулатова, і той запропонував відвезти його додому. Поляков відмовився нібито через сварку зі своєю співмешканкою. Після цього вони з Джамбулатовим їздили вулицями, і той через якийсь час запропонував Полякову на таксі поїхати.

Він пересів на таксі, а коли авто рухався по Києву, порушив ПДД – перетнув подвійну розмітку, був зупинений патрульними. Під час перевірки документів поліція побачила півлежачого Полякова.

Такист сказав, що той нібито в стані алкогольного сп’яніння і йому стало зле. Поліція викликала швидку і самостійно намагалася його реанімувати. Медики застосували дефібрилятор, однак чоловік помер.

«Виїхала слідчо-оперативна група, експерти… Як ви знаєте, по процедурі проводиться таке саме досудове, як по умисному вбивству», – зазначив Вигівський.

Він також додав, що тілесних ушкоджень на померлому не було. Інформація про сліди на шиї правдива, однак, за словами правоохоронців, це почервоніння лишилося від ланцюжка на шиї, коли його діставали з авто. // LB.ua