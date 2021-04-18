У Польщі загинув український заробітчанин

Польська поліція поінформувала про смерть 41-річного українця, який нещодавно приїхав на роботу до Польщі

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на TV Republika.

Ім’я на прізвище наразі не називається, однак відомо, що чоловік проживав у населеному пункті Єзьорна гміни Галевіце Лодзького воєводства.

Чоловік зник з дому, де він проживав, 15 квітня після опівночі. В результаті організованих поліцією і рятувальниками пошуків того ж дня неподалік у лісі було знайдено лише взуття чоловіка. Вже наступного дня тіло громадянина України було виявлено в лісовому масиві.

За інформацією місцевих ЗМІ, тіло чоловіка виявили 500 метрів від місця, де він проживав. Слідство триває. Попередньо, прокуратура виключає участь третіх осіб у смерті чоловіка.

У 2020 році в Польщі було зафіксовано 643 випадки смерті громадян України, тоді як у 2019 році у Польщі померли 619 громадян України.