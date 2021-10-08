У Польщі загорівся автобус з трьома десятками українців
У польському місті Томашув загорівся автобус з українцями, які прямували до Тернополя.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на RMF24.
Пожежа сталася в середу близько півночі. Під час руху в Томашуві автобус загорівся і за деякий час був охоплений полум’ям.
Перед поширенням вогню всіх евакуювали. Двоє водіїв та 29 пасажирів є громадянами України. Автобус їхав зі Слупська до Тернополя.
Вогнеборцям вдалося загасити вогонь. Ніхто з пасажирів і водіїв не постраждав.
Початковою причиною пожежі стало блокування та нагрівання гальмівної системи.Tweet