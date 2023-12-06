У Полтаві сталося масове отруєння студентів юридичного інституту

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Протягом ночі з отруєнням госпіталізували 27 людей із гострою кишковою інфекцією.

Як повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, за попередньою інформацією, протягом ночі з отруєнням госпіталізували 27 людей. Це студенти Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого, які, ймовірно, харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка.

У Полтаві масово отруїлися студенти юридичного інституту

Фото: ukrinform.ua

Зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції.

Також Пронін повідомив, що причини інциденту встановлюють. Створена профільна комісія, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція. Розпочато епідеміологічне розслідування. Перевіряють їдальню.

Ситуація контрольована. Більше деталей обіцяють озвучити згодом. // LB.ua

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