У потрійній ДТП на Львівщині загинули двоє людей

Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць деблокували людей із понівечених конструкцій автомобіля. Медики констатували їх смерть.

У селі Ямпіль, що за 16 км від Львова, на вулиці Шевченка трапилось потрійне автозіткнення. Внаслідок аварії двоє людей загинули на місці події. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Аварія трапилась 5 листопада, близько 18:50. Тоді, як попередньо встановили правоохоронці, 26-річний водій автівки “ВАЗ 2109”, рухаючись у напрямку села Пикуловичі, виїхав на зустрічну смугу по вулиці Шевченка. Там він зіткнувся з автомобілем “Фольксваген Пасат”, яким керував 39-річний житель району. Після цього скоїв зіткнення з автомобілем “Опель Омега”, який їхав позаду “Фольксвагена”. За кермом авто був 29-річний місцевий мешканець.

Внаслідок зіткнення водій легковика “ВАЗ” та його 37-річний пасажир загинули до приїзду “швидкої”.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — 8 років позбавлення волі. // Діло