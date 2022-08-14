У пожежі в коптській церкві в Каїрі загинули десятки людей
Це стало однією з найбільших трагедій, спричинених пожежею, в Єгипті за останні роки.
Щонайменше 41 людина загинула, 14 – були поранені внаслідок пожежі у коптській церкві у столиці Єгипту Каїрі.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на представників церкви.
Зазначається, що точна причина пожежі в церкві Абу Сефейн у робітничому районі Імбаба – наразі невідома.
Попередня перевірка вказала на коротке замикання електромережі, повідомила поліція.
Міністр охорони здоров’я країни назвав причиною загибелі людей дим і тисняву, коли віряни намагалися втекти від вогню.
Зауважується, що це – одна з найбільших трагедій, спричинених пожежею, в Єгипті за останні роки. // УНІАНTweet