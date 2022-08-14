У пожежі в коптській церкві в Каїрі загинули десятки людей

Це стало однією з найбільших трагедій, спричинених пожежею, в Єгипті за останні роки.

Щонайменше 41 людина загинула, 14 – були поранені внаслідок пожежі у коптській церкві у столиці Єгипту Каїрі.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на представників церкви.

Зазначається, що точна причина пожежі в церкві Абу Сефейн у робітничому районі Імбаба – наразі невідома.

Попередня перевірка вказала на коротке замикання електромережі, повідомила поліція.

Міністр охорони здоров’я країни назвав причиною загибелі людей дим і тисняву, коли віряни намагалися втекти від вогню.

Зауважується, що це – одна з найбільших трагедій, спричинених пожежею, в Єгипті за останні роки. // УНІАН