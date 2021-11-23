У Прилуцькому районі Чернігівщині внаслідок ДТП загинула дитина

Сьогодні близько 18-ї години до поліції надійшло повідомлення, що в селі Заїзд зіткнулися три автомобілі. Внаслідок ДТП загинула дитина.

На місце події негайно виїхала група реагування патрульної поліції та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту.

За попередньою інформацією, сталося зіткнення двох вантажних автомобілів та легковика. У результаті пригоди жінка та дитина у салоні легковика зазнали травм та були госпіталізовані. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла в лікарні.

Поліція продовжує працювати на місці події та з’ясовувати обставити дорожньо-транспортної пригоди.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області