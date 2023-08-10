У Раді запідозрили, що у керівництва БЕБ проблеми

У Верховній Раді звернули увагу, що з початку липня 2023 року керівництво Бюро економічної безпеки, а саме – тимчасово виконуючий обов’язки керівника БЕБ та його перший заступник, пішли у відпустки, а згодом, так і не ставши до роботи, пішли на лікарняні.

Про це заявив перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желєзняк, повідомляє Економічна правда.

На думку народного депутата, надалі з високою вірогідністю слід очікувати заяв про звільнення указаних посадових осіб.

“Понад місяць тому ми в ТСК побачили дивну історію: відповіді почав підписувати інший заступник (не т.в.о. голови БЕБ). Поцікавились куди поділись”, – зазначив Желєзняк.

За словами народного депутата, з БЕБ їм відповіли, що перший заступник директора Бюро економічної безпеки Едуард Федоров, який тільки розпочав виконання повноважень директора 17 квітня 2023 року, рівно через три місяці пішов у щорічну оплачувану відпустку. Станом, на 31 липня 2023 року, в.о.директора із відпустки так і не з’явився, пішовши на лікарняний.

“А згодом, скоріш за все, напише заяву про звільнення”, – зазначив Железняк.

“Схожа історія “відпустка-лікування” у його першого заступника, Гагача Віталія Анатолійовича”, – додав депутат.

За словами Железняка, зараз відповіді від імені БЕБ підписує Андрій Пащук.

“З 05.07.2023 обіймає посаду заступника Директора БЕБ і з моменту відпустки Федорова, підписує документи, як в.о. по теперішній час”, – зазначив Железняк.

“Пан Пащук … з 1997 по 2017 перебував на службі на оперативних та керівних посадах в правоохоронних органах. З 2012 у МВС, заступник начальника управління Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України. Як ви думаєте, хто ж ще працював там в ці роки?”, – додав Железняк.

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У травні 2023 року розслідування видання “Bihus.Info” виявило, що дружина в. о. директора Бюро економічної безпеки Едуарда Федорова – Ольга Федорова – будує готель на гірськолижному курорті в селі Мигове Чернівецькій області. Компанія “Глобальні технології майбутнього”, співвласницею якої є Федорова, продає ремонтним заводам “Укрзалізниці” діоди за завищеними у 1,5-2 рази цінами.

Журналісти також виявили багато інших подробиць бізнесу дружини Едуарда Федорова.

Щодо Віталія Гагача, то, як повідомляла УП у червні цього року, це один з посадовців, через яких заступник керівника Офісу президента Олег Татаров має вплив на різні силові відомства.

Як відомо, Кабінет міністрів 11 квітня звільнив з посади очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника. Тимчасовим виконуючим обов’язки директора БЕБ став перший заступник Мельника – Едуард Федоров.

До призначення в БЕБ Федоров працював начальником управління СБУ в Сумській області (2022-2023 роки) та заступником начальника відділу Київської митниці Державної митної служби України, т.в.о. начальника відділу Київської митниці (2021-2022 роки).