У річці на Київщині знайшли авто з тілами чоловіка та собаки (відео)

Попередньо, водієві під час руху стало зле.

У водоймі в Обухівському районі Київської області знайшли перекинуте авто, в якому були мертві чоловік та пес.

Про це у Telegram-каналі повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов. Він зазначив, що близько 22:00 30 травня в одній із водойм села Підгірці Обухівського району на Київщині знайшли перекинуту автівку.

“Згодом ми виявили там тіло 74-річного водія. Крім цього, в автомобілі знаходився мертвий французький бульдог, який загинув внаслідок затоплення легковика”, – написав Нєбитов.

За попередніми даними, повідомив він, кермувальнику “Opel” під час руху стало зле і він з’їхав з головної дороги у водойму.

Очільник поліції області закликав усіх водіїв у випадку, якщо вони відчули різку зміну самопочуття за кермом, зупиняти авто та телефонувати за номером “103”. // УНІАН