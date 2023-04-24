У російській Вологді спалахнуло одне з підприємств (відео)

У російському місті Вологда сьогодні спалахнула пожежа на підприємстві деревообробки. Вогонь охопив площу 800 кв.м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання “Онлайн Вологда”.

“Сьогодні близько 11:00 сталася пожежа на підприємстві деревообробки на вулиці Елеваторна, 43. Коли пожежно-рятувальні підрозділи прибули на місце події, спостерігалося сильне задимлення приміщення та горіння на покрівлі”, – йдеться в повідомленні.

Вказано, що через пожежу з будівлі евакуювали півсотні людей. Постраждалих нібито немає.

У ліквідації вогню залучено 12 одиниць техніки та 32 особи. Як згодом повідомили в обласному управлінні МНС, відкритий вогонь було ліквідовано.