У російському Воронежі горить машинобудівний завод (відео)

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Велика пожежа у Воронежі. Горить машинобудівний завод «Енікмаш-В».

За попередніми даними, площа пожежі становить 3000 квадратних метрів, повідомляє Baza.

Що стало причиною займання поки що невідомо.

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