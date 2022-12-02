У Росії розбився винищувач МіГ-31

Повідомляється, що екіпаж літака встиг катапультуватися.

Російський винищувач МіГ-31 розбився у Приморському краї, екіпаж катапультувався. Літак зазнав аварії одразу після вильоту.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС, посилаючись на джерело в екстрених службах РФ. “МіГ-31 впав у лісовому масиві недалеко від села Олексіївка. Екіпаж катапультувався”, – йдеться у повідомленні.

Поки нічого не відомо про стан пілотів, але, за попередніми даними екстрених служб, жертв і руйнувань немає.

“Політ виконувався без боєкомплекту, літак впав у безлюдному місці, руйнувань на землі немає”, – пишуть пропагандисти “РІА Новости“.