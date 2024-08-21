У Росії стався масштабний збій соцмереж: не працюють безліч застосунків

Сервісом Downdetector зафіксовано вже декілька тисяч скарг на проблеми у роботі месенджерів

Користувачі з Росії почали масово скаржитися на збій, який виник у соціальних мережах. Проблеми із застосунками фіксує Downdetector.

Спершу, найбільше на проблеми із застосунком Telegram скаржилися користувачі з Росії, Казахстану та Узбекистану. Проте згодом з’ясувалося, що найбільше скарг на перебої у роботі Telegram з Росії.

Згідно з сервісом Downdetector зафіксовано вже декілька тисяч скарг на проблеми у роботі месенджера.

скриншот: Downdetector

скриншот: Downdetector

Окрім того, у користувачів з РФ не працює Whatsapp, Discord та Steam. Подекуди росіяни навіть скаржаться, що не можуть отримати доступ до Вікіпедії або окремих ігрових сервісів. // Главком