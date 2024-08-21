У Росії стався масштабний збій соцмереж: не працюють безліч застосунків
Сервісом Downdetector зафіксовано вже декілька тисяч скарг на проблеми у роботі месенджерів
Користувачі з Росії почали масово скаржитися на збій, який виник у соціальних мережах. Проблеми із застосунками фіксує Downdetector.
Згідно з сервісом Downdetector зафіксовано вже декілька тисяч скарг на проблеми у роботі месенджера.
Окрім того, у користувачів з РФ не працює Whatsapp, Discord та Steam. Подекуди росіяни навіть скаржаться, що не можуть отримати доступ до Вікіпедії або окремих ігрових сервісів. // ГлавкомTweet