У Росії стався масштабний збій соцмереж: не працюють безліч застосунків

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Сервісом Downdetector зафіксовано вже декілька тисяч скарг на проблеми у роботі месенджерів

Користувачі з Росії почали масово скаржитися на збій, який виник у соціальних мережах. Проблеми із застосунками фіксує Downdetector.

Згідно з сервісом Downdetector зафіксовано вже декілька тисяч скарг на проблеми у роботі месенджера.

У Росії стався масштабний збій соцмереж: не працюють безліч застосунків фото 1

скриншот: Downdetector
У Росії стався масштабний збій соцмереж: не працюють безліч застосунків фото 2

скриншот: Downdetector

Окрім того, у користувачів з РФ не працює Whatsapp, Discord та Steam. Подекуди росіяни навіть скаржаться, що не можуть отримати доступ до Вікіпедії або окремих ігрових сервісів. // Главком

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