У США суд заблокував команді Маска доступ до конфіденційних матеріалів Мінфіну

Судова заборона видана у відповідь на позов 19 прокурорів-демократів.

У США федеральний суддя в суботу, 8 лютого, тимчасово заблокував Департаменту урядової ефективності (DOGE) мільярдера Ілона Маска доступ до матеріалів Міністерства фінансів країни, які містять конфіденційні персональні дані, такі як номери соціального страхування та банківських рахунків мільйонів американців, повідомляє The Guardian.

Окружний суддя США Пол Енгельмайєр видав судову заборону після того, як 19 генеральних прокурорів-демократів подали позов проти адміністрації президента Дональда Трампа. У справі, поданій до федерального суду в Нью-Йорку, стверджується, що адміністрація Трампа дозволила команді Маска доступ до центральної платіжної системи Міністерства фінансів у порушення федерального законодавства. Платіжна система обробляє дані про податки, соціальні виплати, пільги для ветеранів та багато іншої інформації, а також містить розгалужену мережу особистих і фінансових даних американців.

Енгельмайєр, якого призначив колишній президент США Барак Обама, заявив, що всі, кому заборонено доступ до секретної інформації, повинні негайно знищити всі копії матеріалів, завантажених із систем Міністерства фінансів.

Нове судове засідання призначене на 14 лютого.

Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс, офіс якої є одним із позивачів, сказала, що доступ команди Маска до даних Міністерства фінансів викликав проблеми з безпекою і ризик незаконного заморожування федеральних коштів. Джеймс підкреслила, що президент не має права передавати приватну інформацію американців будь-кому на свій розсуд, і не може урізати федеральні виплати, затверджені Конгресом.

Позов подали також представники таких штатів: Арізона, Каліфорнія, Колорадо, Коннектикут, Делавер, Гаваї, Іллінойс, Мен, Меріленд, Массачусетс, Міннесота, Невада, Нью-Джерсі, Північна Кароліна, Орегон, Род-Айленд, Вермонт і Вісконсин.

Позивачі стверджують, що доступ відомства Маска до даних Мінфіну може перешкодити фінансуванню, вже схваленому Конгресом. У заяві також зазначається, що такий доступ DOGE порушує федеральне адміністративне законодавство і доктрину поділу влади, закріплену в Конституції США.

У заяві фігурує і міністр фінансів США Скотт Бессент. Позивачі заявили, що Бессент змінив давню політику міністерства щодо захисту конфіденційної інформації, яка ідентифікує особу, та фінансових даних, щоб дозволити команді Маска отримати доступ до платіжних систем. Міністерство фінансів, своєю чергою, стверджує, що перевірка стосувалася оцінки цілісності системи і жодних змін не вносилося.

Департамент Маска працює над виявленням та усуненням того, що адміністрація Трампа вважає марнотратством державних коштів. Доступ DOGE до даних Мінфіну, а також перевірка різних урядових установ викликали широке занепокоєння зростанням впливу мільярдера. Сам Маск висміює критику на адресу свого департаменту, стверджуючи, що DOGE заощаджує мільйони доларів платників податків.

Маск пожертвував сотні мільйонів доларів, щоб сприяти перемозі Трампа на виборах 2024 року, і відтоді став одним із найближчих союзників президента США. // Дзеркало тижня