У Станиці Луганській в результаті вибуху в кафе постраждали 12 людей

За попередніми даними, вибухнув газовий балон.

У кафе в селищі Станиця Луганська, що біля лінії розмежування на Луганщині, внаслідок вибуху сталася пожежа, в якій постраждало 12 осіб.

Про це в неділю, 13 лютого, повідомила пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

“12 лютого у смт Станиця Луганська в кафе «Мрія» стався вибух (попередньо газового балону) з послідуючим горінням, внаслідок чого постраждало 12 осіб“, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що з числа поранених вісім осіб госпіталізовано до лікарні. Ще четверо після надання медичної допомоги перебувають на амбулаторному лікуванні.

О 21 год. 52 хв. 12 лютого підрозділи ДСНС ліквідували пожежу на площі 160 кв. м. На місці події працювала оперативна група ГУ ДСНС у Луганській області. // LB.ua