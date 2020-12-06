У Старичах на Львівщині втопилися двоє рибалок

5 грудня о 16:30 год. надійшло повідомлення, що у с. Старичі Яворівського району, в ставку під час риболовлі, втопилися дві особи.

Про це інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

На місці події для пошуку тіл працювала аварійно-рятувальна водолазна маневрена група Львівської центральної рятувально-водолазної служби. О 22:40 год. роботи були припинені і будуть продовжені 6 грудня.

Обставини події встановлюються. // galinfo.com.ua