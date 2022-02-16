У ставку на Волині під лід провалились троє дітей, 7-річний хлопчик загинув

Двох потерпілих дітей віком 9 та 10 років доправили у Ратнівську районну лікарню

У селі на Волині в ставку під лід провалились троє дітей. Наймолодший з потерпілих, 7-річний хлопчик, загинув. Двох його товаришів віком 9 і 10 років вдалось врятувати, їх доправили у Ратнівську районну лікарню. В потерпілих діагностували переохолодження, втім, вже наступного дня їх готуються виписувати, оскільки діти перебувають у задовільному стані.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, повідомлення про нещасний випадок надійшло до поліції о 16:15 в вівторок, 15 лютого. Йшлось про те, що троє дітей провалились під лід на ставку неподалік села Заліси Ковельського району.

Відомо, що 7-річний хлопчик, який провалився під лід, загинув. Медики намагались його реанімувати, втім, безрезультатно. Двох його товаришів, яким по 9 та 10 років, вдалось врятувати, їх доправили у Ратнівську районну лікарню. Відомості внесли до ЄРДР за статтею 115 з приміткою «нещасний випадок».

Як повідомляють у прес-службі поліції області, дітей помітив 20-річний мотоцикліст, який разом зі знайомим проїжджав повз водойму. Один з хлопчиків кричав та махав руками. Чоловік кинувся на допомогу та витягнув обох потерпілих з води.

Як розповів медичний директор Ратнівської лікарні Володимир Колотюк, у дітей діагностували переохолодження. Температура в одного з них була 36,8, в іншого 36,4. Хлопці провели ніч у лікарні, за цей час їх стан суттєво покращився, наразі вони почуваються добре. За словами Володимира Колотюка, швидше за все, їх випишуть з лікарні вже у середу, 16 лютого.