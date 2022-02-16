У ставку на Волині під лід провалились троє дітей, 7-річний хлопчик загинув
Двох потерпілих дітей віком 9 та 10 років доправили у Ратнівську районну лікарню
У селі на Волині в ставку під лід провалились троє дітей. Наймолодший з потерпілих, 7-річний хлопчик, загинув. Двох його товаришів віком 9 і 10 років вдалось врятувати, їх доправили у Ратнівську районну лікарню. В потерпілих діагностували переохолодження, втім, вже наступного дня їх готуються виписувати, оскільки діти перебувають у задовільному стані.
Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, повідомлення про нещасний випадок надійшло до поліції о 16:15 в вівторок, 15 лютого. Йшлось про те, що троє дітей провалились під лід на ставку неподалік села Заліси Ковельського району.
Відомо, що 7-річний хлопчик, який провалився під лід, загинув. Медики намагались його реанімувати, втім, безрезультатно. Двох його товаришів, яким по 9 та 10 років, вдалось врятувати, їх доправили у Ратнівську районну лікарню. Відомості внесли до ЄРДР за статтею 115 з приміткою «нещасний випадок».
Як повідомляють у прес-службі поліції області, дітей помітив 20-річний мотоцикліст, який разом зі знайомим проїжджав повз водойму. Один з хлопчиків кричав та махав руками. Чоловік кинувся на допомогу та витягнув обох потерпілих з води.