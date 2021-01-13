У столиці внаслідок обвалу грунту загинув чоловік

13 січня о 12:06 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Вишгородській, 44-а, що у Подільському районі столиці, на території одного з житлових будинків, стався обвал грунту під яким опинилась людина.

До місця виклику було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Як виявилося, під час риття тунелю для прокладання силового електрокабелю, було завалено піском монтажника. Рятувальники відразу приступили до деблокування потерпілого за допомогою аварійно-рятувального інструменту. Нажаль, чоловік 1960 року народження отримав травми, несумісні з життям. Бійці вилучили тіло чоловіка та передали слідчо-оперативній групі для з’ясування обставин трагічного випадку.

На місці події було задіяно 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів Головного управління.

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