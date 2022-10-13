У Тбілісі підлітків вдарило струмом у фонтані: загинула 13-річна дівчинка

У столиці Грузії Тбілісі у центральному парку Ваке підлітків вдарило струмом у нещодавно відремонтованому фонтані.

Як повідомляють Новости Грузия, загинула 13-річна дівчина, ще двоє підлітків отримали травми, передає УНН.

За даними телекомпанії “Формула”, діти грали з м’ячем і полізли за ним у фонтан. Удар струмом відчули двоє підлітків. Їхньому третьому товаришу довелося прийти на допомогу. Очевидці викликали швидку.

Двох підлітків у шоковому стані було доставлено до клініки Хечінашвілі. Третьому учаснику події лікарі надали допомогу на місці, щоб зняти стрес, спричинений переляком. Його стан не викликає побоювань.

Напередодні мерія заявила, що завершила ремонт малого каскаду та круглого фонтану у парку Ваке.

У МВС повідомили, що розслідування інциденту розпочато за статтею 240 першої частини КК Грузії, що передбачає порушення правил безпеки, що спричинило менш тяжке або тяжке пошкодження здоров’я.

Пізніше стало відомо, що Померла 13-річна дівчинка, яка отримала удар струмом у фонтані у тбіліському парку Ваке, повідомляє телекомпанія “Формула” з посиланням на лікаря з клініки Хечінашвілі, куди після пригоди в парку підлітків доставили на “швидкій”.

За інформацією лікаря, стан другої постраждалої дитини вдалося стабілізувати, вона знаходиться на апараті штучного дихання.

«Стан одного з підлітків удалося стабілізувати, його перевели на штучне дихання. Після цього його перевели до педіатричної клініки.

Що стосується 13-річної дівчинки, то вона поступила із зупинкою серця. Реанімаційні заходи закінчилися безрезультатно, було зафіксовано біологічну смерть», сказав лікар.

Третій постраждалий через подію, переведений до дитячої клініки імені Іашвілі, його життю не загрожує небезпека.