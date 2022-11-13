У центрі Стамбула пролунав вибух, є постраждалі (відео)

За попередніми даними, внаслідок вибуху на популярному проспекті постраждали 11 людей.

Сьогодні вдень на пішохідному проспекті Істікляль в історичному районі Стамбула пролунав вибух.

За попередніми даними, внаслідок інциденту на багатолюдній вулиці постраждали 11 людей, пише Daily Sabah. На місце події прибули поліцейські й медики.

“Сьогодні близько 16:20 на вулиці Істикляль стався вибух. Наша поліція, медичні служби, пожежники були направлені на місце події. Є жертви та поранені. Про подробиці буде повідомлено громадськості згодом”, – сказав губернатор Стамбула Алі Єрлікая.

Причини вибуху наразі невідомі, за деякими даними це міг бути теракт.

Тим часом, у соцмережах уже з’явилися відео з моментом вибуху, а також його наслідками. На кадрах видно, що в момент інциденту там перебували багато людей.

УНІАН