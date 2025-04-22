У Ватикані назвали причину смерті Папи Римського Франциска

Папа Франциск помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.

Про це повідомляє Vatican news.

Це засвідчив у свідоцтві про смерть професор Андреа Арканджелі, Директор Дирекції охорони здоров’я та гігієни Держави-Міста Ватикану.

“Я заявляю, – написав лікар, – що причини смерті, згідно з моїми знаннями і сумлінням, такі, як зазначено вище”.

Смерть була констатована за допомогою електрокардіоанатомічного моніторингу.

“Мозковий інсульт, кома, незворотній серцево-судинний колапс. Такими є причини смерті Папи Франциска, яка настала сьогодні, 21 квітня 2025 року о 7.35 ранку в його помешканні в «Домі святої Марти» у Ватикані”, – йдеться у повідомленні.

У медичному документі зазначено, що Папа страждав від попереднього епізоду гострої дихальної недостатності при двосторонній мультимікробній пневмонії, множинних бронхоектазів, артеріальної гіпертензії та цукрового діабету II типу.

Нагадаємо, що на Великдень, 20 квітня, Папа вперше за тривалий час взяв участь у публічному заході після того, як тривалий час перебував у важкому стані через легеневу інфекцію.

У лютому Папу госпіталізували із двосторонньою пневмонією. Він тривалий час перебував на апараті штучної вентиляції легенів. Папа перебував у лікарні «Джемеллі» протягом 38 днів, до 23 березня, коли його виписали. Врешті він повернувся до своїх апартаментів у Ватикані.

Напередодні Папа Римський також зустрічався з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. // Дзеркало тижня