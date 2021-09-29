У Вінницькій області розшукується 13-річна дівчинка (фото)

29 вересня дівчинка, жителька міста Гнівань, пішла з навчального закладу та до теперішнього часу додому не повернулась.

Прикмети зниклої: зріст близько 155 см., худорлявої тілобудови, волосся русе, очі карі, ніс прямий, губи тонкі, обличчя овальне.

Була одягнена у чорні джинси, сіру кофту з капюшоном та білі кросівки.

Кому відома інформація про місцезнаходження зниклої дівчинки, прохання повідомити у поліцію за телефонами (096) 573 11 15, (097) 924 81 32, (097) 311 44 35, (04355) 3 30 91 або 102.

Відділ комунікації поліції Вінницької області