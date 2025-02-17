У «виставі» в столичному навчальному закладі школяр «побив» представника ТЦК

Інформацію про «святковий» захід, на якому школярі представили глядачам виставу з нібито побиттям військового ТЦК, правоохоронці виявили у соцмережах.

Наразі співробітники ювенальної превенції Дарницького управління поліції спілкуються із адміністрацією навчального закладу, а також неповнолітніми «акторами».

Крім того, управлінням освіти Дарницької райдержадміністрації створена комісія. За результатами роботи комісії буде надана відповідна оцінка даного випадку.

Відділ комунікації поліції Києва