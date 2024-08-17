У ЄС підвищили рівень загрози небезпеки вірусу мавпячої віспи

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) 16 серпня підвищив рівень ризику зараження вірусом mpox (мавпяча віспа) через день після того, як представники охорони здоров’я підтвердили перше зараження новим штамом вірусу за межами Африки, у Швеції.

Про це повідомляє Reuters.

Керівник органу охорони здоров’я ЄС заявив, що найближчими тижнями в Європі буде більше завезених випадків нового штаму mpox, хоча ризик стійкої передачі залишається низьким.

Mpox – вірусна інфекція, яка викликає гнійні ураження та грипоподібні симптоми. Зазвичай хвороба протікає у легкій формі, однак фіксують летальні випадки. Епіцентром поширення є ДР Конго, де фіксують два штами – ендемічна форма вірусу, клада I, і новий підвид під назвою клада Ib.

Після випадку хвороби на теренах Європи ECDC підвищив оцінку рівня ризику віспи з “низького” до “помірного” для спорадичних випадків, що з’являються в ЄС, і закликав країни підтримувати високий рівень обізнаності серед туристів, які приїжджають з уражених районів. Агентство заявило, що загальний ризик для населення зріс з “дуже низького” до “низького”.

Директорка ECDC Памела Ренді сказала, що через тісний зв’язок Африки з Європою, потрібно готуватись до більше випадків привезення вірусу.

Вірус передається через тісний фізичний контакт, зокрема статевий акт. Доказів того, що він передається повітряно-крапельним шляхом немає.

У ВООЗ також заявили, що очікують збільшення кількості випадків зараження за межами Африки. При цьому ВООЗ не рекомендує запроваджувати обмежень на поїздки. Водночас у Китаї заявили, що контролюватимуть товари та осіб, які прибувають до КНР протягом шести місяців.

Mpox – це зоонозний вірус, який викликає грипоподібні симптоми та висипання з хворобливими ураженнями. Раніше він був відомий як мавпяча віспа, але офіційні особи змінили назву, оскільки вона є неточною (тепер вчені вважають, що вірус походить від гризунів) і стигматизує, асоціюючи хворобу, яка непропорційно вражає темношкірих людей, з образою, яка використовується проти них. Вірус поширюється через контакт із зараженими тваринами та контакт “шкіра до шкіри”.

Вірус mpox (“мавпяча віспа”) продовжують виявляти за межами Африки. Вслід за першим випадком у Європі вірус зафіксували у Пакистані.

14 серпня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила mpox глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я вдруге за два роки після спалаху вірусної інфекції в Демократичній Республіці Конго, яка поширилася на сусідні країни.

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