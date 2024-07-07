У Закарпатській області потонули дві малолітні дівчинки

Трагедія сталася у Берегівському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що інцидент стався у селі Батрадь. Як стало відомо, четверо подружок 10-12 років гуляли, одна з них послизнулася і впала у воду. Дві дівчинки пірнули за нею, але лише одна з них змогла виплисти. Водолази ДСНС дістали тіла потонулих та передали їх поліції.

“Трагічна статистика загибелі на воді дорослих та дітей постійно “зростає”. Більшість випадків можна було б попередити. Адже головне – завжди пам’ятати правила безпеки!”, – звернулися в ДСНС до українців.

Зазначимо, лише за минулі вихідні в Україні потонули близько 10 осіб у різних областях. І в більшості випадків було порушено звичайні правила поведінки на воді та біля водойм.