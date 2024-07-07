У Закарпатській області потонули дві малолітні дівчинки
Трагедія сталася у Берегівському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.
“Трагічна статистика загибелі на воді дорослих та дітей постійно “зростає”. Більшість випадків можна було б попередити. Адже головне – завжди пам’ятати правила безпеки!”, – звернулися в ДСНС до українців.
Зазначимо, лише за минулі вихідні в Україні потонули близько 10 осіб у різних областях. І в більшості випадків було порушено звичайні правила поведінки на воді та біля водойм.