У Житомирському обласному ТЦК спростували інформацію про побиття чоловіка

У Житомирському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки спростували інформацію про побиття чоловіка, який перебував у розшуку і був доставлений для проходження ВЛК.

Як передає Укрінформ, про це обласний ТЦК та СП повідомив у Фейсбуці.

«30 березня працівниками поліції було затримано громадянина Матвійчука Михайла Олександровича 1991 року народження за порушення ним правил військового обліку, адже з 14 березня він був оголошений в розшук. Громадянина було доставлено до ТЦК для складання протоколу і проходження військово-лікарської комісії, якою згодом він був визнаний придатним до військової служби. Нині в мережі поширюється відео та інформація начебто громадянина побили та відмовили у наданні медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

За інформацією ТЦК, чоловік під час перебування на збірному пункті заявив, що йому стало зле. У той же період поряд з будівлею територіального центру комплектування та соціальної підтримки перебували його рідні, які завчасно викликали швидку допомогу. Лікарі оглянули чоловіка та повідомили, що загрози його життю і здоров’ю не має.

«Зазначені дії громадянина Матвійчука Михайла Олександровича, включно з поширенням ним відео, на якому він зі слідами крові на обличчі, але без слідів застосування сили заявляє про побиття, та дій його рідних, які завчасно викликали швидку мають, ознаки маніпуляції», – наголосили у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Наразі чоловік направлений до навчального центру для подальшого навчання та проходження військової служби.

У соцмережах поширювали відео, на якому Михайло Матвійчук говорив, що в будівлі ТЦК у нього з’явилися сильні болі в животі через хронічну виразку, але йому не дозволи вийти до карети швидкої допомоги.