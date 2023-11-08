У зіткненні двох столичних маршруток постраждали 7 пасажирів

За попередньою інформацією травмовано 7 пасажирів обох транспортних засобів, двох з них госпіталізовано до лікарні.

Сьогодні близько 12.00 години до поліції Києва надійшла інформація про автопригоду, яка сталась на Берестейському проспекті. За викликом виїхала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, патрульні поліцейські та лікарі.

Попередньо встановлено, що на дорозі через не визначення першочерговості проїзду відбулось зіткнення двох громадських транспортних засобів. Внаслідок автопригоди постраждало 7 пасажирів, двох з яких госпіталізовано до медичного закладу.

Правоохоронці працюють на місці події, вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Відділ комунікації поліції Києва