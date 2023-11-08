У зіткненні двох столичних маршруток постраждали 7 пасажирів

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За попередньою інформацією травмовано 7 пасажирів обох транспортних засобів, двох з них госпіталізовано до лікарні.

Сьогодні близько 12.00 години до поліції Києва надійшла інформація про автопригоду, яка сталась на Берестейському проспекті. За викликом виїхала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, патрульні поліцейські та лікарі.

столичні поліцейські встановлюють обставини дтп за участі двох маршрутних автобусів

Попередньо встановлено, що на дорозі через не визначення першочерговості проїзду відбулось зіткнення двох громадських транспортних засобів. Внаслідок автопригоди постраждало 7 пасажирів, двох з яких госпіталізовано до медичного закладу.

столичні поліцейські встановлюють обставини дтп за участі двох маршрутних автобусів

Правоохоронці працюють на місці події, вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Відділ комунікації поліції Києва

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