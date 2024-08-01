У зіткненні легковиків на Вінниччині загинули водійки автомобілів (фото)

Аварія сталась 31 липня у Жмеринському районі за участю двох легковиків. У результаті автотрощі керманички транспортних засобів отримали травми несумісні із життям та загинули на місці події. Слідчі розпочали досудове розслідування.

З попередньою інформацією слідства, 23-річна жителька Барської територіальної громади рухаючись на автомобілі BMW 520 не впоралась з керуванням, виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулась із легковиком Volkswagen Polo, під керуванням 63-річної жительки Вінницького району.

Тілесні ушкодження, отримані потерпілими водійками, виявились не сумісними із життям.

Призначено проведення експертиз для встановлення обставин та причин ДТП.

За цим фактом слідчим управлінням обласного главку поліції проводиться розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Відділ комунікації поліції Вінницької області