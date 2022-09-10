На Київщині Lanos вилетів на зустрічну смугу: у ДТП загинув водій (фото)

В суботу, 10 вересня, близько 8 години ранку на автодорозі Бровари-Требухів сталася аварія. В ДТП загинув один з водіїв.

За попередніми даними, 41-річний водій автомобіля «Lanos» під час здійснення маневру обгону не надав перевагу у русі легковику, який рухався у зустрічному напрямку, в результаті чого відбулося зіткнення двох автомобілів. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Київської області.

В результаті автопригоди, 58-річний кермувальник легковика від отриманих травм помер на місці. 58-річну пасажирку ушпиталили до лікарні.

За фактом ДТП зі смертельним наслідком, слідчі розпочали досудове розслідування [ч.2 ст.286 ККУ].

Поліцейські закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.