Укренерго попередило про графіки відключення світла у понеділок

Обмеження торкнуться промисловості.

20 жовтня на всій території України з 06:00 до 22:00 будуть вимушено застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомило Укренерго.

У компанії пояснили, що такі заходи запроваджують через наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

У Чернігівській області обленерго вже застосовує погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів.

«Ситуація в енергосистемі може змінитися. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго», — зазначили в НЕК.

Компанія закликала українців ощадливо використовувати електроенергію.