«Укрпошта» оперативно склепала марку з «х..нею» від Зе

“Укрпошта” презентувала нову поштову марку, присвячену темі Будапештського меморандуму.

Про це повідомив генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський у Telegram.

Марка отримала назву “Будапештський меморандум — це х***я”.

Марка створена в межах власного проєкту компанії, і її випуск відображає свободу слова та демократію, підкреслив Смілянський.

На сайті “Укрпошти” зазначається, що аркуш із дев’яти марок коштує 600 гривень.

“Хто бажає — той купує. Кому ця ідея не до вподоби, той оминає”, — додав Смілянський.

Марка привертає увагу до недієздатності гарантій безпеки, наданих Україні в обмін на її ядерне роззброєння, що є темою гострих дискусій у суспільстві.

Раніше генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський запропонував ідею для нової поштової марки, яка може стати одним із перших випусків 2025 року. Смілянський запропонував створення марки під назвою “Будапештський меморандум — це х…я”.

Нагадаємо, що на запит народної депутатки Ніни Южаніної щодо кількості працівників “Укрпошти”, які отримують заробітну плату понад 100 тис. грн на місяць, гендиректор Ігор Смілянський відмовився надавати відповідь.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському блогеру Лексу Фрідману, в якому висловив свої думки, зокрема про Росію та її очільника Путіна, санкції, гарантії безпеки для України, стосунки з країнами-партнерами, занепокоєння США щодо корупції в Україні та багато іншого.

При цьому глава держави часом висловлювався вкрай емоційно, не гребуючи нецензурною лексикою. “Це х*йня, вибачте”, – заявив Зеленський про санкції проти РФ.

Зеленський також заявив, що Україні для припинення війни потрібні надійні гарантії безпеки не лише “на папері”, маючи на увазі Будапештський меморандум. Гарантам Будапештського меморандуму було “похеру” на Україну, – наголосив глава держави.

Окрім того, Зеленський назвав умови, за яких Україна готова до припинення вогню, і різко висловився на адресу чинної адміністрації президента США, що вкотре засвідчило “глибинний примітивізм” чинної влади. Таку думку в етері “Прямого” висловив Георгій Тука, голова правління благодійного фонду “Народний тил”. // “Прямий”