Умер актер Шон Коннери

Британский актер Шон Коннери, более всего известный по роли Джеймса Бонда, умер в возрасте 90 лет.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

“По словам его семьи, сэр Шон Коннери умер в возрасте 90 лет. Шотландский актер был известен прежде всего тем, что сыграл Джеймса Бонда, он первым вывел эту роль на большой экран и появился в семи шпионских триллерах. Его актерская карьера длилась десятилетия, и его многочисленные награды включали Оскар, две награды Bafta и три Золотых глобуса”, — пишет издание.

Отмечается, что среди других фильмов сэра Шона — “Охота за Красным Октябрем”, “Индиана Джонс и последний крестовый поход” и “Скала”.

Его в значительной степени считали лучшим актером, сыгравшим агента 007 в давней франшизе, и часто его так называли в опросах.

“Оскар” он получил в 1988 году, когда был назван лучшим актером второго плана за роль ирландского полицейского в фильме “Неприкасаемые”.

“Он был посвящен в рыцари королевой во дворце Холируд в 2000 году. В августе ему исполнилось 90 лет”, — добавляет издание.