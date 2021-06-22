Упродовж трьох вихідних днів на водних об’єктах України загинуло 40 осіб, з них – 6 дітей

Літня спека змушує людей активно вирушати на пляжі до водойм країни. Проте очікування радісного відпочинку не завжди виправдовуються, адже нехтування елементарними правилами безпеки нерідко призводить до трагічних наслідків – травмування або ж загибелі громадян під час купання.

Так, упродовж трьох вихідних на водних об’єктах України загинуло 40 осіб, з них – 6 дітей! Ще 23 особи врятовано.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Трагічна подія трапилася 20 червня на Київщині, де на Київському водосховищі, поблизу с. Лебедівка, Вишгородського району, під час купання потонуло 3 особи (члени однієї родини), з них — 2 дітей. Дівчинку 2017 року народження з води підняли відпочивальники та передали медикам, по дорозі до лікарні дитина померла. Пошуки ще 2 осіб — чоловіка 1985 року народження та дівчинки 2010 року народження — тривають досі.

Того ж дня на р. Кам’янка в с. Триліси, Фастівського району, Київської області, внаслідок перевертання човна 7 людей опинилися у воді. Шестеро з них вибралися на берег самостійно, а 1 особа – зникла. Згодом тіло загиблої жінки 1965 року народження було піднято з води і передано слідчо-оперативній групі поліції.

А у Волинській області 21 червня у с. Світязь, Ковельського району, на озері Світязь місцевими мешканцями було вилучено з води тіло дівчини 2005 року народження, яка потонула під час купання.

У м. Приморськ, Запорізької області, 21 червня на узбережжі Азовського моря рятувальниками на моторному човні врятовано та доставлено до берега двох осіб: громадянина 1979 року народження та громадянку 1981 року народження, яких на надувному човні віднесло на відстань близько 1200 м від берега, тож вони потребували допомоги.

Подібна подія трапилася того ж дня у Черкаській області, де на річці Дніпро, неподалік бази відпочинку “Купава Канівська”, що на Канівщині, на відстані близько 1,5 км від берега на надувному матраці перебували жінка 1990 року народження з дитиною 2008 року народження. Вони не могли самостійно дістатися берега. Канівські рятувальники на моторному човні прибули на місце події й доставили потерпілих до берега.

Шановні громадяни, вкотре нагадуємо, що під час відпочинку біля водойм заборонено:

купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;

вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;

купатися наодинці;

використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання;

плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;

вживати спиртні напої до та під час купання;

підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;

подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;

дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;

купання дітей без супроводу дорослих.

Також пам’ятайте, що надувний матрац є досить сумнівним засобом для плавання, тим паче на морі, де часто піднімається вітер. На жаль, відпочивальники часто зволікають попередженням фахівцями Служби порятунку і використовують надувні матраци під час відпочинку на водоймах. Нерідко це призводить до трагічних наслідків, зокрема до утоплення.

У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність, тож, вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні!

Якщо ви стали свідком того, як тоне людина — одразу телефонуйте за номером 101!