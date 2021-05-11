Ушла из больницы и пропала — в Мелитопольском районе ищут несовершеннолетнюю (фото)

Мелитопольским районным управлением полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области разыскивается несовершеннолетняя Гаркуша Екатерина Станиславовна, 15.12.2003 года рождения.

8 мая она ушла из Приазовской районной больницы и родные с ней потеряли связь.

При себе девушка имела мобильный телефон, который в настоящее время отключен. К настоящему времени место нахождения несовершеннолетней девушки неизвестно. Приметы: на вид 18-20 лет, рост примерно 160-165 см., среднего телосложения, волосы — каштановые, длинные, с двумя рыжими прядями, глаза — карие.

Если вы видели разыскиваемую или вам известна информация о возможном ее местонахождении, просим срочно сообщить по телефонам: (0619) 44-80-02, 42-66-61, 097 594 97 98 (дежурная часть), 096 981 16 11 (ювенальная превенция) или 102. // ria-m.tv