Увага! Одеська поліція розшукує двох малолітніх дівчат (фото)

Відділенням поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 встановлюється місцезнаходження дівчаток з Одеси – 11- річної Анастасії Горбатюк та 13-річної Владислави Гончаренко, які сьогодні, 22 березня, пішли з дому у Приморському районі міста та досі не повернулись.

Прикметик Анастасія Горбатюк: зріст приблизно 140-150 см, середньої статури, темно-коричневе волосся середньої довжини та карі очі.

Була одягнена в рожеву куртку та темні штани.

Прикмети Владислави Гончаренко: зріст приблизно 140-150 см, середньої статури, світло-коричневе волосся середньої довжини та карі очі.

Була одягнена в рожеву куртку та сірі штани.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування дівчаток, просимо повідомити до чергової частини відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 за номером телефону 0 (4877) 9 49 66 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області