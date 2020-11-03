В Белгород-Днестровском районе от отравления угарным газом погибли мать и сын
В селе Чабанское Белгород-Днестровского района спасатели потушили масштабный пожар в частном доме и обнаружили внутри два трупа – 81-летней женщины и ее 51-летнего сына.
Об этом сообщили в полиции.
По предварительной информации следственно-оперативной группы территориального отдела полиции, смерть погибших наступила в результате отравления угарным газом.
Для установления окончательной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Сотрудники ГСЧС, которые прибыли на место трагедии, также устанавливают причины возгорания дома.
Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события. // bessarabiainform.comTweet