В Белгород-Днестровском районе от отравления угарным газом погибли мать и сын

В селе Чабанское Белгород-Днестровского района спасатели потушили масштабный пожар в частном доме и обнаружили внутри два трупа – 81-летней женщины и ее 51-летнего сына.

Об этом сообщили в полиции.

По предварительной информации следственно-оперативной группы территориального отдела полиции, смерть погибших наступила в результате отравления угарным газом.

Для установления окончательной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сотрудники ГСЧС, которые прибыли на место трагедии, также устанавливают причины возгорания дома.

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события. // bessarabiainform.com