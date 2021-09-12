В Бердянске пьяный депутат на BMW сбил пешехода и пытался сбежать

В Бердянске Запорожской области на Мелитопольском шоссе депутат горсовета Николай Рудницкий на своем BMW Х5 снес фонарный столб и сбил пешехода.

Об этом сообщает Telegram-канал «Украина Сейчас».

ДТП произошло вечером 11 сентября на Мелитопольском шоссе. В полиции подтвердили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Осознав свою вину, мужчина пытался скрыться с места преступления. Однако его задержали неравнодушные граждане и передали правоохранителям. Полиция обнаружила в крови водителя 2,2 промилле алкоголя при допустимой норме 0,2 промилле.

Пешехода в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Мужчине сделали операцию, и он уже пришел в себя. // РБК-Украина