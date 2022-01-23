В Черновицкой области стреляли в 22-летнего пограничника

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В пограничном отряде устанавливают обстоятельства травмирования правоохранителя.

В Черновицкой области в ночь на 23 января 22-летний военнослужащий получил огнестрельное ранение грудной клетки, его состояние тяжелое.

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Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко, пока неизвестно, что стало причиной ранения.

«Пострадавший пограничник сам лично доложил, что нуждается в медицинской помощи. Состав соседнего пограничного наряда оказал первичную медицинскую помощь. Впоследствии пограничник был госпитализирован в Путильскую больницы», – сказал представитель отряда.

Он добавил, что пострадавший находится в сознании, однако состояние его здоровья тяжелое.

Об инциденте проинформировали сотрудников правоохранительных органов, также в пограничном отряде по данному факту проводится служебное расследование.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Черновицкой области обнаружили тело 19-летнего пограничника. Его труп нашли вблизи украинско-румынской границы.

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