В Днепре пропала несовершеннолетняя девушка (фото)

В Днепре объявлена в розыск несовершеннолетняя девушка, которая 13 ноября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

«Индустриальным отделением полиции устанавливается местонахождение Николаевой Екатерины Витальевны, 2005 года рождения», — говорится в сообщении.

Так, 13 ноября около 11:00 Екатерина ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 15 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, темные волосы, голубые глаза.

Была одета: черная куртка с капюшоном в середине желтого цвета, черные ботинки, при себе имеет рюкзак.

«В случае, если вы владеете какой-либо информацией о фактическом месте пребывания пропавшей Екатерины, просим сообщить в Индустриальное отделение полиции по телефонам (095) 580 53 69 или «102», — добавили в полиции.