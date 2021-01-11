В Днепре в балке обнаружили половину туловища мужчины

В Днепре в балке неподалеку от улицы Водительской обнаружили труп неизвестного мужчины без половины туловища.

Об этом сообщает «Днепр» оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Тело увидел местный житель вместе с товарищем — очевидец связался с полицией и провел правоохранителей к месту обнаружения.

На вид погибшему приблизительно 35-45 лет. Тело, найденное в балке, находится в плохом состоянии — отсутствует полтуловища, нижние конечности — без кожи, а брюшина вырезана или выедена животными.

На месте работали следственно-оперативная группа и cудмедэксперты. Правоохранителям предстоит опознать личность погибшего и обстоятельства произошедшего.