В Днепре в ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей

В Шевченковском районе Днепра в субботу вечером произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 5 человек, трое из которых — дети.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, пишет УНН.

“20 марта в 22:03 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на перекрестке улиц Яснополянская и Аэропортовская Шевченковского района города Днепра… По прибытии спасателей на место происшествия установлено, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей „Hyundai Getz“ и „Daewoo Lanos“”, — сообщают в ГСЧС.

Там отмечают, что в результате происшествия пострадали 5 человек, трое из которых — дети.

“Двух женщин госпитализировали в Днепровскую городскую клиническую больницу № 16. Мальчика и двух девочек — в Днепровскую областную детскую клиническую больницу”, — добавили спасатели.

В ГСЧС сообщили, что для того, чтобы предотвратить возгорание, пожарные отключили батареи поврежденных автомобилей и смыли остатки разлитых горюче-смазочных веществ с проезжей части.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.