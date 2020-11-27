В Днепре в кафе «Таверна» нашли труп охранника

27 ноября, около 9:10, на проспекте Поля, 59а, в кафе «Таверна» обнаружили мужчину без признаков жизни. На место происшествия вызвали медиков и правоохранителей.

Спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает Информатор с места события.

По предварительной информации из собственных источников, мужчине на момент смерти было 52 года. Он работал охранником в кафе. Известно, что у умершего был диагностирован диабет, телесных повреждений на трупе не обнаружили. Точную причину смерти установят судмедэксперты.