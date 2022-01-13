В Днепропетровской области разыскивают 14-летнюю девочку (фото)

В Днепропетровской области разыскивают пропавшую без вести 14-летнюю Марию Герасимову, которая вышла вечером из дома в Кривом Роге и с тех пор о ней ничего не известно.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

В полицию Кривого Рога пришло сообщение от сестры несовершеннолетней девочки о том, что в 21:00 12 января та вышла из дома и с тех пор ее местонахождение не известно.

Приметы пропавшего подростка: на вид 14-15 лет, рост 169 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлого цвета до плеч, глаза серо-зеленые.

Была одета в штаны леопардового принта, длинное черное пальто, черные массивные ботинки, вязаную шапку бежевого цвета.

Просьба всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней Марии Герасимовой, сообщить об этом по телефону 068-9738679.